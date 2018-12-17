2018-12-17T14:02:09+03:00
Общество

В Гурьевске начали ремонт пассажирской платформы

Работы планируют завершить до конца года
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Пресс-служба КЖД
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На станции Гурьевск Новый начали ремонт пассажирской платформы. Как сообщает пресс-служба КЖД, в рамках комплексных работ платформу вымостят тротуарной плиткой с тактильными полосами для слабовидящих пассажиров.

Также планируется оборудовать пандус и установить два навеса длиной по шесть метров каждый.

В управлении Калининградской железной дороги отметили, что ремонт и обустройство платформы не повлияет на график движения поездов и не помешает пассажирам.

Все работы намерены завершить до конца года.

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