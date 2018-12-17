В Гурьевске начали ремонт пассажирской платформы
Работы планируют завершить до конца года
.Фото: Пресс-служба КЖД
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На станции Гурьевск Новый начали ремонт пассажирской платформы. Как сообщает пресс-служба КЖД, в рамках комплексных работ платформу вымостят тротуарной плиткой с тактильными полосами для слабовидящих пассажиров.
Также планируется оборудовать пандус и установить два навеса длиной по шесть метров каждый.
В управлении Калининградской железной дороги отметили, что ремонт и обустройство платформы не повлияет на график движения поездов и не помешает пассажирам.
Все работы намерены завершить до конца года.