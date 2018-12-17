Мэрия: Днем в Калининграде дороги от снега будут чистить 40 спецмашин
.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:
Минувшей ночью на противогололедной обработке дорог и тротуаров в Калининграде работали 30 машин, сегодня днем их количество увеличится до 40. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.
На ручной уборке и посыпке тротуаров в городе задействовано более 400 дворников, за последние сутки на посыпку улично-дорожной сети было израсходовано 260 тонн пескосоляной смеси и около 90 тонн технической соли.