Мэрия: Днем в Калининграде дороги от снега будут чистить 40 спецмашин

17 Дек. 14:00 2018-12-17T14:01:34+03:00

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Минувшей ночью на противогололедной обработке дорог и тротуаров в Калининграде работали 30 машин, сегодня днем их количество увеличится до 40. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

На ручной уборке и посыпке тротуаров в городе задействовано более 400 дворников, за последние сутки на посыпку улично-дорожной сети было израсходовано 260 тонн пескосоляной смеси и около 90 тонн технической соли.