В Калининградской области задержали троих мужчин, которые украли более 20 аккумуляторов
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В Калининграде задержали преступную группу, которая занималась кражей автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Трое мужчин похищали запчасти с авторазборок и из припаркованных в безлюдных местах автомобилей. На счету ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности молодых людей более 20 эпизодов краж.
- По словам злоумышленников, похищенное они относили на скупку металлолома. Часть имущества удалось изъять, - заявили в полиции.
По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.