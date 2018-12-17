В Калининградской области задержали троих мужчин, которые украли более 20 аккумуляторов

17 Дек. 15:25 2018-12-17T15:25:50+03:00

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В Калининграде задержали преступную группу, которая занималась кражей автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое мужчин похищали запчасти с авторазборок и из припаркованных в безлюдных местах автомобилей. На счету ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности молодых людей более 20 эпизодов краж.

- По словам злоумышленников, похищенное они относили на скупку металлолома. Часть имущества удалось изъять, - заявили в полиции.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.