В Калининграде водителя маршрутки оштрафовали за непристегнутых пассажиров
В Калининграде к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров привлекли двух водителей маршрутных такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром инспекторы ГИБДД проверили более 30 автобусов, которые перевозили пассажиров. На Окружной дороге был остановлен автобус, в котором не работал тахограф.
- Это означает, что рабочее время водителя, параметры передвижения автобуса должным образом не учитывались. Другой водитель перевозил пассажиров непристегнутых ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе УМВД.
Нарушители были привлечены к административной ответственности.