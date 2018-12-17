2018-12-17T15:31:54+03:00
Общество

В Калининграде водителя маршрутки оштрафовали за непристегнутых пассажиров

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров привлекли двух водителей маршрутных такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром инспекторы ГИБДД проверили более 30 автобусов, которые перевозили пассажиров. На Окружной дороге был остановлен автобус, в котором не работал тахограф.

- Это означает, что рабочее время водителя, параметры передвижения автобуса должным образом не учитывались. Другой водитель перевозил пассажиров непристегнутых ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Нарушители были привлечены к административной ответственности.

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