В Калининграде водителя маршрутки оштрафовали за непристегнутых пассажиров

17 Дек. 15:31 2018-12-17T15:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров привлекли двух водителей маршрутных такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром инспекторы ГИБДД проверили более 30 автобусов, которые перевозили пассажиров. На Окружной дороге был остановлен автобус, в котором не работал тахограф.

- Это означает, что рабочее время водителя, параметры передвижения автобуса должным образом не учитывались. Другой водитель перевозил пассажиров непристегнутых ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Нарушители были привлечены к административной ответственности.