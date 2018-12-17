В Калининграде полицейские ликвидировали наркопритон
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские при силовой поддержке спецназа «Гром» ликвидировали наркопритон. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Притон организовал 46-летний ранее судимый калининградец. В его квартире нашли дезоморфин, а также приспособления и ингредиенты для изготовления наркотиков, шприцы и емкости с остатками жидкостей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.