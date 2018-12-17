Власти Калининграда выплатили перевозчикам 97 млн рублей за льготный проезд

17 Дек. 16:07 2018-12-17T16:07:38+03:00

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В этом году на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте из городского бюджета было выделено 97,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала года федеральные и региональные льготники приобрели 93 809 единых социальных проездных билета, пенсионеры по старости, которые не имеют льгот по федеральному и региональному законодательству - - 275 504 проездных.

Благодаря бюджетным деньгам, многодетные родители приобрели 889 билетов, школьники воспользовались правом льготного проезда 4 620 280 раз.