В Калининграде уголовник вынес из арендованной квартиры технику и мебель
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В полицию Калининграда обратился расстроенный 66-летний мужчина. Пенсионер рассказал правоохранителям, что сдавал свою квартиру малознакомому мужчине. Арендатор вскоре съехал, а вместе с ним пропали холодильник, стиральная машина, микроволновая печь и пылесос, а также диван.
Участковые разыскали подозреваемого - 42-летнего ранее неоднократно судимого калининградца. Он уже признался, что продал имущество, а деньги потратил на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что следующие пять лет злоумышленник проведет в колонии.