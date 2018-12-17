2018-12-17T16:47:08+03:00
Общество

В Калининграде уголовник вынес из арендованной квартиры технику и мебель

Виктор Сергеев
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В полицию Калининграда обратился расстроенный 66-летний мужчина. Пенсионер рассказал правоохранителям, что сдавал свою квартиру малознакомому мужчине. Арендатор вскоре съехал, а вместе с ним пропали холодильник, стиральная машина, микроволновая печь и пылесос, а также диван.

Участковые разыскали подозреваемого - 42-летнего ранее неоднократно судимого калининградца. Он уже признался, что продал имущество, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что следующие пять лет злоумышленник проведет в колонии.

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