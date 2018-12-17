Калининградцу не разрешили провезти в область 9 кг. картофеля из Белоруссии
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Калининградскую область картофеля из Белоруссии. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления ведомства.
Девять килограммов картофеля пытался провезти житель области в ручной клади. На границе в Чернышевском ему объяснили, что ввоз на территорию России картофеля без фитосанитарного сертификата запрещен.
По аналогичной причине у другого калининградца отобрали на границе семь килограммов овса, который был куплен в Литве.