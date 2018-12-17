Ярошук рассказал, как расцвела Москва при Собянине

17 Дек. 17:36 2018-12-17T17:36:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник у бывшего мэра Калининграда и сегодняшнего депутата Госдумы Александра Ярошука журналисты спросили, расцвела ли Москва при Собянине. Ярошук с готовностью ответил утвердительно.

- Вы знаете, вот честно, хвала и почет, как бы там ни относились к Собянину москвичи, я говорю, что просто несправедливо часто звучит порой критика в его сторону, - заявил бывший калининградский мэр. - Вы не представляете! Она стала лучшей столицей. Я везде поездил по Европе, в Америке той же был, в Нью-Йорке. И я вам уже рассказывал свое мнение о Нью-Йорке, но Москва сейчас – одна из самых красивейших столиц. Какие тротуары, пешеходные зоны, украшения, освещение! Она поехала! Как бы там ни было, я же помню, как я ехал с Тверской, от Госдумы до храма Христа Спасителя, в переулок Чистый. И можно было выйти и пройтись за 25 минут, но я не знал тогда эти расстояния, и я простоял тогда три с половиной часа, и никуда не доехал. Сейчас центр едет однозначно. Сейчас и метро там строится, общественному транспорту выделенную полосу сделали, это и нам надо делать. Сейчас Москва стоит только в час пик, а днем она свободна.