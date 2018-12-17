Суд приостановил на 30 суток работу кафе в центре Калининграда

17 Дек. 17:43 2018-12-17T17:43:42+03:00

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В Калининграде суд приостановил на 30 суток деятельность кафе «Дом де флер» суток. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе, расположенном на первом этаже многоэтажки на Ленинском проспекте.

В частности, в кафе отсутствовала механическая система приточно-вытяжной системы вентиляции, технические условия на подключение нежилого помещения кафе не запрашивались. Кроме этого, проверяющие не нашли отдельного выпуска хозяйственно-бытовой канализации, также система канализации кафе была подключена к внутридомовой системе канализации, что является нарушением действующего законодательства.

Суд признал владельцев кафе виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.