Суд приостановил на 30 суток работу кафе в центре Калининграда
В Калининграде суд приостановил на 30 суток деятельность кафе «Дом де флер» суток. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе, расположенном на первом этаже многоэтажки на Ленинском проспекте.
В частности, в кафе отсутствовала механическая система приточно-вытяжной системы вентиляции, технические условия на подключение нежилого помещения кафе не запрашивались. Кроме этого, проверяющие не нашли отдельного выпуска хозяйственно-бытовой канализации, также система канализации кафе была подключена к внутридомовой системе канализации, что является нарушением действующего законодательства.
Суд признал владельцев кафе виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.