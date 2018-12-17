2018-12-17T17:50:26+03:00
Общество

Бывший мэр Калининграда рассказал, что ходит по Москве пешком

«Я беру рюкзачок, оделся и пошел», - отметил Александр Ярошук
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Александр ЯрошукАлександр ЯрошукФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В понедельник у бывшего мэра Калининграда и сегодняшнего депутата Госдумы Александра Ярошука журналисты спросили, как чаще всего он передвигается по Москве.

- Я сейчас стараюсь по Москве ходить пешком, чтобы понять город, - ответил Ярошук. - Я беру рюкзачок, оделся и пошел. И более-менее сейчас начинаю понимать. Москву за это время, конечно, понять невозможно, но, тем не менее, я хожу как простой москвич очень много пешком.

Также Ярошук отметил, что на благоустройство столицы выделяется много денег.

- И я считаю, что это правильно. Надо сделать столицу так, чтобы она была столицей, - добавил депутат. – Гости приезжают, туристы, они реально в шоке. Им же там рассказывают невесть что. Столица сейчас за эти годы изменилась в лучшую сторону, и респект и уважение руководителю, который не побоялся, команду всю поменял, молодежи много на работу взял. Они очень по своим направлениям изменили Москву.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб