Бывший мэр Калининграда рассказал, что ходит по Москве пешком

17 Дек. 17:50 2018-12-17T17:50:26+03:00

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В понедельник у бывшего мэра Калининграда и сегодняшнего депутата Госдумы Александра Ярошука журналисты спросили, как чаще всего он передвигается по Москве.

- Я сейчас стараюсь по Москве ходить пешком, чтобы понять город, - ответил Ярошук. - Я беру рюкзачок, оделся и пошел. И более-менее сейчас начинаю понимать. Москву за это время, конечно, понять невозможно, но, тем не менее, я хожу как простой москвич очень много пешком.

Также Ярошук отметил, что на благоустройство столицы выделяется много денег.

- И я считаю, что это правильно. Надо сделать столицу так, чтобы она была столицей, - добавил депутат. – Гости приезжают, туристы, они реально в шоке. Им же там рассказывают невесть что. Столица сейчас за эти годы изменилась в лучшую сторону, и респект и уважение руководителю, который не побоялся, команду всю поменял, молодежи много на работу взял. Они очень по своим направлениям изменили Москву.