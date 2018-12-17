В Калининграде студент университета украл ноутбук стоимостью 65 тысяч рублей

17 Дек. 17:52 2018-12-17T17:52:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Не смог устоять перед соблазном 21-летний студент одного из калининградских университетов, которому приятель, уезжая на время по делам, доверил на хранение ноутбук премиум-класса. В общем, когда законный владелец супергаджета вернулся, он, как ни искал, так и не смог установить местонахождение ни оргтехники, ни ее временного хранителя.

Смогли это сделать лишь оперативники угрозыска ОМВД по Ленинградскому району. Именно им доставленный в отдел полиции студент и рассказал без утайки, что дорогущий, ценой 65 тысяч рублей, ноутбук толкнул налево (и ведь наверняка много ниже номинала!), а выручку потратил в свое удовольствие.

Теперь парнишке предстоит своего рода академический отпуск в местах, не столь отдаленных, который может затянуться на пять лет.