Ярошук о качестве воздуха в Калининграде: Да мы тут как в заповеднике живем!

17 Дек. 18:06 2018-12-17T18:06:20+03:00

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В понедельник во время брифинга бывший мэр Калининграда и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук рассказал журналистам, что Москва, несмотря на развитие, не может опередить Калининград по качеству воздуха.

- Конечно, еще воздух не тот в Москве, как у нас в Калининграде, - заявил Ярошук. - Я не мог понять москвичей, которые приезжали ко мне в гости, мы выезжали на косу, и у них голова болела. Вот у меня сейчас так же. Я просто как рыба начинаю дышать, реально, потому что здесь, конечно, мы, калининградцы, имеем такую роскошь. Вот ругают загрязненные улицы, а мы тут как в заповеднике живем. Это я имею в виду чистоту воздуха, если сравнивать с Москвой.

Напомним, 12 декабря общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года. Калининградская область в этом рейтинге заняла 60-е место и вошла в тридцатку самых грязных регионов страны.