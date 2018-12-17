«Сейчас бы я сделал по-другому»: Александр Ярошук признал, что многие улицы при нем отремонтировали некачественно

17 Дек. 18:27 2018-12-17T18:27:26+03:00

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В понедельник во время брифинга бывший мэр Калининграда и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук рассказал журналистам, что бы он изменил, если бы снова стал мэром Калининграда.

- Да очень многое. Я бы серьезнее отнесся к высотной застройке. Здесь бы, в центре, в сложившихся исторических районах, в Октябрьском, Центральном, я бы ее не делал. Сельма, Восток, Балтрайон – нет проблем. Я бы туда эту застройку сдвигал, только со всей инфраструктурой. Собянин вот делает эти районы, и он сразу открывает там спортивные залы, школы и так далее, чтобы родителям не везти детей поплавать в бассейне через весь город. Надо всю инфраструктуру делать там. Второе – это благоустройство, конечно. Понятно, мы не сможем в граните делать, как в Москве, но качественные вещи нужны. Пусть это будет дороже, пусть там не сделаешь 25 улиц, а 20, но надо делать сразу лет на 50-100, как у немцев.

Ярошук напомнил, что на улице Тельмана частично осталась довоенная клинкерная плитка, «такой красоты, как будто ее вчера положили».

- Мы гнались за количеством улиц и пропускали эти моменты, хотелось побольше сделать. Это ошибка, реальная ошибка. Я признаю, что по части улиц, мы сделали плохо. Сейчас бы я сделал по-другому, - добавил бывший мэр.