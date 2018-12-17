Калининградец по ходу застолья воткнул отвертку в голову приятеля

17 Дек. 18:32 2018-12-17T18:32:26+03:00

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В Черняховске 29-летний местный житель у себя в квартире принимал 67-летнего приятеля. Как положено, выпивали. Потом, также вполне традиционно, повздорили. То ли более вспыльчивый, то ли более проворный молодчик схватил отвертку и воткнул ее собутыльнику в голову.

Обо всем этом черняховским полицейским рассказала мать молодого человека, которого, конечно же, поспешили задержать, а затем водворить под стражу. Пока в уголовном деле фигурирует часть 2 статьи 111-й УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». За такое положено до 10 лет отсидки. Но штука в том, что статью могут переквалифицировать на еще более тяжкую – если раненый, который помещен в больницу, так и не выйдет из комы.

Говорят, Черняховск уже утратил свою прежнюю неофициальную репутацию криминальной столицы региона. Ну-ну…