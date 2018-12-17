Ярошук о программе реновации жилья: Калининграду от нее деваться некуда

17 Дек. 18:56 2018-12-17T18:56:12+03:00

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В понедельник во время брифинга бывший мэр Калининграда и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук высказался по поводу программы реновации жилого фонда в Москве.

- Фантастические изменения, как бы там ни ругали, с реновацией этих хрущевок. По Щелковскому шоссе, восток возьмите, эти пятиэтажки – там же ужас, что творится. Сейчас начинают их сносить. Там, где я ездил и смотрел, как это происходит, мне интересно же… Да молодцы! Вообще все меняется! – заявил Ярошук.

Далее депутат заявил, что реновация неминуема и для Калининграда.

- Эта программа однозначно применима для Калининграда. Нам деваться некуда. Вот давайте возьмем центр города: Соммера, Пролетарская, весь этот околоток. Эксплуатация этих домов – это еще 5-10 лет, и все! А 5-10 лет в нашей жизни – это вообще ничего. Сегодня уже надо садиться, считать и планировать. Этим вопросом надо заниматься, - добавил Ярошук.