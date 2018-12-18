2018-12-18T00:03:13+03:00
Общество

В 2019 году в Калининграде закроют две угольные котельные

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В следующем году в Калининграде закроют две угольные котельные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Котельная на улице Емельянова, 92 в течение года будет переведена на газ. Этот источник отапливает три многоквартирных дома, жители которых годами жаловались на проникающую в квартиры угольную гарь.

Как сообщили в МП «Калиниградтеплосеть» мощность котельной после технического перевооружения будет увеличена с 1,9 МВт до 4,8 МВт с возможностью последующего переключения потребителей еще одной угольной котельной - по ул. Емельянова, 80а.

Кроме этого будет закрыта котельная, пристроенная к школе №46 на улице Школьной. Потребителей переведут на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-2.

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