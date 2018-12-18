В Калининградской области появится Центр по содержанию безнадзорных животных

18 Дек. 00:22 2018-12-18T00:22:42+03:00

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В 2019 году в Калининградской области будет создано бюджетное учреждение по отлову и содержанию безнадзорных животных. Об этом на заседании комитета по сельскому хозяйству Облдумы рассказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 41 млн рублей.

Напомним, ранее большая часть отловленных животных, после проведения ветеринарной обработки, выпускалась в прежнюю среду обитания. Однако в прошлом году областная прокуратура опротестовала норму закона о возврате животных, так что с 1 января 2019 безнадзорные животные будут подлежать отлову и постоянному содержанию в приютах.

Отметим, что по данным региональных властей, 2016 году было отловлено 3172 животных, в 2017 году - 4550, в 2018 году -2925 животных.