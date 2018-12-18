2018-12-18T00:58:41+03:00
Общество

Ярошук: Я не знаю, какие Пятикоп там стаканчики в Думе расставляет

По словам депутата, никто никого в думе дежурить перед заседаниями не заставляет
Иван МАРКОВ
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Александр Пятикоп во время дежурстваАлександр Пятикоп во время дежурстваФото: Facebook
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В понедельник бывший мэр Калининграда и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук устроил брифинг, во время которого журналисты спросили, приходится ли ему, как депутату Александру Пятикопу, расставлять стаканчики и бутылки с водой перед заседаниями.

- Честно говоря, не знаю, где он там стаканчики расставляет, - ухмыльнулся Ярошук.

- Александр Иванович сказал, что у депутатов есть иногда такое дежурство перед заседаниями, и нужно это делать, - уточнили журналисты.

- У нас такого, например, нет. Он-то на шкентеле (на морском жаргоне - на самом краю – Ред.) сидит. Я не знаю, какие у них там порядки, но он реально на самом верху. Я сижу на втором ряду. Там идешь в место, где есть вода, стаканчики берешь, приносишь себе и ставишь. Что он имел в виду, я не могу прокомментировать. У нас внизу так. Для себя только что-то расставляешь.

- Он сказал, что делает приятное своим коллегам, - добавили журналисты.

- Ну, молодец, - захохотал Ярошук.

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