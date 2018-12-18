2018-12-18T01:38:25+03:00
Общество

Ярошук о закрытии школы в Заповедном: В ближайшее время поселок вымрет, а молодежь уедет

По словам депутата, президент предостерегал от экономии на подобных «чувствительных моментах»
Иван МАРКОВ
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Единственный восьмиклассник заповедненской школыЕдинственный восьмиклассник заповедненской школыФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник бывший мэр Калининграда и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук устроил брифинг, во время которого журналисты попросили его выразить свое отношение к закрытию школы в поселке Заповедное Славского района.

- Школа в таких поселках – это очаг всегда или центр жизни, начиная от дополнительного образования, спортивных мероприятий… - ответил Ярошук. - Закрыть школу – это значит, что поселок, по большому счету, в ближайшее время вымрет, а молодежь уедет. Вот и вся тематика. Мы же это проходили с вами, и Владимир Владимирович об этом говорил: «Вы остановитесь в своих желаниях сократить бюджет, касаясь таких чувствительных моментов, как закрытие школ «нерентабельных»». Я по данному решению сейчас ничего не буду комментировать, потому что мне надо разобраться, но о самом подходе говорю, что я не сторонник закрытия школ в таких муниципальных образованиях.

Напомним, во время прямой линии на ГТРК-Калининград губернатор Антон Алиханов объявил, что школа в Заповедном будет закрыта, так как там учится всего 21 школьник. Детей же будут возить в поселок Тимирязево за 16 километров от Заповедного.

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