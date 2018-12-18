Калининградский депутат объяснил, что нужно делать, чтобы не просиживать в Госдуме штаны

18 Дек. 01:56 2018-12-18T01:57:40+03:00

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В понедельник бывший мэр Калининграда и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук объяснил, что нужно для эффективной депутатской работы, а также рассказал, насколько сильно наш регион зависит от федерального бюджета.

- Калининградская область не справится без федеральных денег, - заявил Ярошук. - Вы даже не представляете. Просто не справится! У нас настолько слабое ВВП и отчисление налогов. Мы дотационная область, реально дотационная. А планка у населения и наших хотелок очень много. Это правильно, я считаю. Федеральный центр так задачу ставит, чтобы мы немного отличались от основной части России. Мы, конечно, не Москва и не Санкт-Петербург, но по бюджетной обеспеченности на душу населения мы неплохо выглядим. Поэтому там, в Госдуме, только совместно с правительством Калининградской области и с губернатором конкретно, потому что он тоже может сделать звонок тому же министру, многого можно добиться. Если нет этой коммуникации, то просто штаны просиживаешь в этой думе реально. Ничего там особо ты не сделаешь.