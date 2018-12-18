Ярошук: Муниципалитеты Калининградской области практически ничего не получают от привлечения инвесторов

18 Дек. 02:57 2018-12-18T17:00:35+03:00

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В понедельник 17 декабря бывший мэр Калининграда и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук рассказал, что муниципалитеты сегодня практически ничего не получают от привлечения на свою территорию инвесторов.

- Рано или поздно мы придем к тому, чтобы все сделать по-другому, - издалека начал Ярошук. - Я уже рассказывал, что у муниципалитетов сейчас бюджеты не развития, а выживания. Никакой инвестиционный климат не поможет. Какой смысл тому же главе привлекать инвесторов? Вот помечтаем, что уже пришел инвестор. Что от него останется муниципалитету? Ничего практически он не получит с этих налогов.

Далее экс-мэр сообщил, какой процент от налогов получает Калининград, привлекая инвестора.

- Надо менять межбюджетные отношения. Если территория зарабатывает 100 миллионов рублей, нужно делать так, чтобы как во всем мире, оставалось от 40 до 60 процентов в муниципалитете. И люди поймут, для чего они сейчас страдают, не получая дорогу или тротуар. А сейчас знаете, сколько остается? Я вот считал по Калининграду. 6 процентов! Раньше было 10 процентов, потом 8, далее 7, а сейчас 6. Рано или поздно Российская Федерация придет к развитию муниципалитетов, потому что глава – это последнее звено, к нему со всеми чаяниями идет население, - добавил депутат.