Под Зеленоградском в пожаре погиб мужчина
Его тело вынесли соседи еще до приезда спасателей
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший понедельник 17 декабря, вечером, пожар случился в Зеленоградском районе. На часах было 20.16, когда поступило сообщение о горящем доме в поселке Романово.
В двухэтажном кирпичном жилом доме в двухкомнатной квартире горел диван. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара погиб хозяин квартиры.
Тело мужчины вынесли из дома соседи еще до приезда пожарных.