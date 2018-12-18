Под Зеленоградском в пожаре погиб мужчина

18 Дек. 10:15 2018-12-18T10:15:33+03:00

Его тело вынесли соседи еще до приезда спасателей

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В минувший понедельник 17 декабря, вечером, пожар случился в Зеленоградском районе. На часах было 20.16, когда поступило сообщение о горящем доме в поселке Романово.

В двухэтажном кирпичном жилом доме в двухкомнатной квартире горел диван. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара погиб хозяин квартиры.

Тело мужчины вынесли из дома соседи еще до приезда пожарных.