Павел Прилучный и режиссер сериала «Желтый глаз тигра» побывали на Янтарном комбинате

18 Дек. 10:30 2018-12-18T10:30:14+03:00

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Создатели сериала «Желтый глаз тигра», который показали на Первом канале, побывали на Калининградском янтарном комбинате.

Режиссер картины Марк Горобец и актеры Павел Прилучный, Карина Андоленко и Мария Казакова с экскурсией прошли по комбинату, осмотрели выставку продукции.

Кроме того – встретились с работниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

Гости ответили на вопросы и рассказали о съемках сериала о добыче и продаже янтаря в Калининградской области в 90-х годах.

Коллектив обратился к создателям телесериала с просьбой снять продолжение фильма, уже о современном периоде деятельности Янтарного комбината. Режиссер обещал подумать.

Отметим, сейчас Павел Прилучный снимается в Калининграде в сериале «В клетке».

Съемки, в частности, пройдут 18, 19 и 20 декабря. На камеру будет работать Павел Прилучный и Владимир Епифанцев.