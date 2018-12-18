За месяц калининградские приставы арестовали 84 автомобиля должников

18 Дек. 10:32 2018-12-18T10:32:43+03:00

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В Калининградской области прошло масштабное профилактическое мероприятие «Дорожный пристав». Меньше чем за месяц, мобильные группы регионального Управления ФССП выявили и арестовали 84 автомобиля, принадлежащих должникам, сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении приставов отметили, что все должники были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, однако в установленные сроки они оплату задолженностей не провели.

Калининградские приставы предупреждают, что стоимость машины или размер кошелька не освобождают их владельцев от исполнения судебных решений.

- Чтобы не омрачить себе и своим близким выезд к месту назначения или отдыха, не лишним будет удостовериться в отделах Службы судебных приставов Калининграда и области, что вы не являетесь должником, - заявили в пресс-службе УФССП.