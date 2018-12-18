2018-12-18T10:39:50+03:00
Общество

Власти выделили 7 млн на обеспечение инвалидов средствами реабилитации

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На обеспечение инвалидов средствами реабилитации в 2019 году увеличено финансирование в два раза – до 7 миллионов рублей. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

- Кроме того, расширен механизм получения таких устройств – теперь граждане смогут при помощи сертификата сами приобретать необходимое им средство, - сказала она.

По словам министра, в этом году инвалидам было передано в безвозмездное пользование 24 технических средства реабилитации – от вакуумных подушек до пандусов.

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