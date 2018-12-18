18 Дек. 10:53 2018-12-18T10:53:17+03:00

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В Калининграде до 13 часов отключено электричество на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подача энергоснабжения приостановлена на ул. А.Невского 44-50, 44а-з, 51, 52а, ул. Уфимская 5-11, 7а, 10-16, ул. Береговая 25, 31, 33, 38, 40, ул. Старш. Дадаева 2-54, 44а-44з, ул. Братская 8-10.

В Ленинградском же районе до 17 часов отключено холодное водоснабжение на ул. Свердлова 3-33, 4-26, 27(школа №13) и на Московском пр-те 201-201а, 203а.