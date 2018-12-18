2018-12-18T13:11:41+03:00
Общество

Мэр Калининграда не стал рекомендовать горожанам сидеть дома в новогоднюю ночь

Также Алексей Силанов заявил, что на новогодние каникулы останется в Калининграде
Иван МАРКОВ
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Во вторник мэр Калининграда Алексей Силанов, в отличие от своего предшественника, не стал рекомендовать калининградцам в новогоднюю ночь сидеть дома. По словам главы города, из Калининграда он на праздники никуда уезжать не собирается.

- Новый год я буду праздновать дома, в кругу семьи, - заявил Силанов. - Все 10 дней я буду находиться в городе Калининграде. Думаю, через день-два буду все объезжать вместе с дежурными по городу и смотреть, в каком состоянии находится город. Несомненно, первого числа, я думаю, с руководством области мы поздравим калининградцев с наступившим Новым годом и на площади Победы, и на Верхнем озере. На площади Победы в новогоднюю ночь, кроме этого нарядного оформления, будет еще и музыкальное оформление, будет играть музыка, а все основные мероприятия начнутся с 13:00 и завершатся уже к вечеру выступлением приглашенных творческих коллективов и фейерверком.

Напомним, Александр Ярошук перед каждыми новогодними праздниками рекомендовал горожанам не выходить в центр города. Например, в декабре 2014 года он заявил: «Нечего делать на площади ночью, я считаю. Ухудшение криминогенной обстановки нам ни к чему».

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