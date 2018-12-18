В Зеленоградске на ремонт променада и пирса выделят почти 3 млн рублей

18 Дек. 13:17 2018-12-18T13:17:34+03:00

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В 2019 году в Зеленоградске запланирован ремонт променада и пирса. Администрация округа сообщает, что подготовлена сметная документация.

В планах частично заменить плиточное покрытие променада, а также спусков к морю, сделать ремонт скамеек и парапета на променаде, ограждения пирса. Кроме того, отремонтируют дощатое покрытие променада.

Общая стоимость работ составила 2 млн 995 тысяч рублей.