Теннисист из Калининграда победил на международном турнире
Соревнования прошли в Ленинградской области
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Соревнования по классическому теннису среди молодежи в Ленинградской области собрали больше 100 представителей Словакии, Эстонии, Украины, Белоруссии и России.
Министерство спорта региона сообщает, что одним из лучших отечественных игроков стал представитель калининградской областной федерации тенниса Артем Герасимчук. Он в тандеме с Ерболом Елдияр Уулу из Москвы сыграл четыре игры. Дуэт выиграл все восемь сетов и победил в финале.
В минспорта отметили, что в конце января 2019 года Артем выступит на двух международных турнирах в Литве и Польше.