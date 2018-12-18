2018-12-18T13:38:46+03:00
Общество

Силанов о площадках для запуска фейерверков: Мы их формально определим, но сознание калининградцев не отрегулируем

По словам мэра города, МЧС уже рекомендовало организовать подобные площадки
Иван МАРКОВ
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Во вторник у мэра Калининграда Алексея Силанова журналисты спросили, планируется ли создавать в городе специальные площадки для запуска фейерверков.

- На самом деле, на совещании, которое проходило по вопросу обеспечения безопасности, представители МЧС поднимали этот вопрос, - ответил Силанов. - Мы тоже очень дискуссионно его обсуждали. Формально, конечно, мы определим в виде документа те территории, где сегодня можно разрешить запуск различной пиротехники, но, коллеги, точно так же, как и в части сохранности того, что установлено на улицах города, все, прежде всего, зависит от воспитания культуры, понимания безопасности и ответственности. Никаким нормативно-правовым документом сегодня, к сожалению, не отрегулировать сознание и ответственность человека.

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