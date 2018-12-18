2018-12-18T13:48:44+03:00
Происшествия

В Калининграде гость обокрал спящего хозяина квартиры

Мужчина проснулся и обратился за помощью в полицию
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В полицию Калининграда в ночи обратился 34-летний горожанин, который рассказал, что его обокрали, пока он спал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в квартире на улице Горького собралась компания. После застолья и возлияний хозяин квартиры уснул, а когда проспался, обнаружил, что гости ушли, прихватив его смартфон.

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего калининградца.

Он уже признался в похищении телефона.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

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