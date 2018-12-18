Мэр Калининграда сообщил, что город не может набрать на работу дворников

18 Дек. 14:21 2018-12-18T14:21:03+03:00

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Во вторник 18 декабря мэр Калининграда Алексей Силанов сообщил, что у города есть определенные проблемы с набором на работу дворников.

- Вы знаете, на сегодняшний день, несомненно, существуют вакансии дворников, - заявил Силанов. - Может быть, это является одной из причин значительного увеличения количества средств, выделяемых на приобретения техники, в том числе и для уборки тротуаров. Да, мы сейчас получаем малогабаритную технику, и будем в перспективе делать это еще больше, чтобы максимально переходить на механическую уборку территории города. На самом деле, проблема такая существует. Сегодня мы эти вопросы каждый понедельник обсуждаем с заместителями.

Что же касается работы МУП «Чистота» в новогодние праздники, то Силанов сообщил, что необходимый запас реагентов есть, и контроль за деятельностью предприятия будет усилен.