2018-12-18T15:10:48+03:00
Общество

В Калининградской области на селе более 30 семей улучшили жилищные условия

Они получили социальные выплаты
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининградской области в 2018 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья на селе получила 31 семья. Цифру озвучили в региональном минсельхозе.

Сообщается, что поддержку получили семьи работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, работающих в сельской местности: ими приобретено и будет построено свыше 2 тысяч квадратных метров жилья.

В правительстве заявили, что интерес к строительству собственного жилья растет с каждым годом. В этом году желание направить соцвыплату на строительство домов выразили шесть семей.

Регион расширяет направления реализации программы. Как отметила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, работа по улучшению жилищных условий на селе и реконструкции автодорог впервые была дополнена строительством фельдшерско-акушерского пункта. Для повышения доступности медицинской помощи минувшей весной в поселке Константиновка Гурьевского района был открыт ФАП с возможностью обслуживания до 800 человек.

На реализации мероприятий программы по устойчивому развитию сельских территорий было направлено из консолидированного бюджета более 110 миллионов рублей.

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