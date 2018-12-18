В Калининграде десять сотрудников полиции скрыли счета в банках и имущество

18 Дек. 15:18 2018-12-18T15:18:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Ряд сотрудников следственного управления УВД России по Калининграду представили неполные и недостоверные сведения о своем имущественном положении, в том числе о срочных финансовых обязательствах. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Так, выявлены факты сокрытия сведений о счетах в банках. При этом банковские счета, принадлежащие должностным лицам УМВД по состоянию на отчетную дату являлись действующими, на счетах имелись деньги, отметили в прокуратуре. Другие сотрудники «забыли» задекларировать свое имущество – недвижимость, землю и транспорт.

В результате 10 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлены выговоры и замечания.