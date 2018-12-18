В Балтийске ликвидировали городскую администрацию и Совет депутатов

18 Дек. 15:23 2018-12-18T15:25:12+03:00

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В Балтийске ликвидирована городская администрация и городской Совет депутатов. Решение об этом было принято во вторник, 18 декабря, пишет «Вестник «Балтийска».

- Сегодня в Балтийске на внеочередном заседании городского Совета депутаты единогласно проголосовали о ликвидации выборного органа. А также о ликвидации администрации города. Решение вступает в силу с момента принятия, - отмечает издание.

Напомним, с 1 января 2019 года Балтийский муниципальный район будет преобразован в городской округ.