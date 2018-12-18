Сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех пешеходов-нарушителей на ул. Багратиона

18 Дек. 15:28 2018-12-18T15:29:35+03:00

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В Калининграде прошло очередное профилактическое мероприятие «Пешеход на переход!». Как сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД, на ул. Багратиона инспекторы привлекли к административной ответственности четверых пешеходов-нарушителей.

- Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием, - напомнили в региональном УГИБДД.