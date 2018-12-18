Алексей Силанов: Мэрия Калининграда уже не нарезает участки в охранных зонах предприятий Прибрежного поселка
Во вторник 18 декабря мэру Калининграда Алексею Силанову напомнили, что руководитель Роспотребнадзора Елена Бабура в конце октября сделала заявление, что в Прибрежном жители возмущаются из-за того, что мэрия Калининграда нарезает земельные участки в санитарных зонах расположенных там предприятий.
- Сегодня администрация ничего никому там не нарезает, это ситуации прошлых лет, - ответил Силанов. - В Прибрежном мы сейчас активно занимаемся с пермским институтом, приезжали эксперты, мы провели необходимую инвентаризацию всех предприятий, работающих на территории этого поселка, чтобы определиться с санитарно-охранными зонами. Я думаю, что после нового года пермский институт выдаст нам конкретные предложения по решению этой проблемы.