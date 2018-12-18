2018-12-18T15:33:34+03:00
Общество

Алексей Силанов: Мэрия Калининграда уже не нарезает участки в охранных зонах предприятий Прибрежного поселка

По словам мэра города, после Нового года ситуация с санитарно-охранными зонами будет окончательно решена
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Алексей СилановАлексей СилановФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник 18 декабря мэру Калининграда Алексею Силанову напомнили, что руководитель Роспотребнадзора Елена Бабура в конце октября сделала заявление, что в Прибрежном жители возмущаются из-за того, что мэрия Калининграда нарезает земельные участки в санитарных зонах расположенных там предприятий.

- Сегодня администрация ничего никому там не нарезает, это ситуации прошлых лет, - ответил Силанов. - В Прибрежном мы сейчас активно занимаемся с пермским институтом, приезжали эксперты, мы провели необходимую инвентаризацию всех предприятий, работающих на территории этого поселка, чтобы определиться с санитарно-охранными зонами. Я думаю, что после нового года пермский институт выдаст нам конкретные предложения по решению этой проблемы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярошук: Я не понимаю, зачем и куда сбежал бывший директор «Водоканала»
Мэрия Зеленоградска отправит японским котам Кену и Го дом и янтарные ошейники
В Ладушкине 15-летний вандал разбил 20 плафонов фонарей в городском парке
Полиция задержала калининградца, который грабил пенсионерок
Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта
Александр Ярошук отказался покупать квартиру 500-тысячному жителю Калининграда
За неуплату штрафов в Калининграде за день арестовали 25 человек
Калининградский зоопарк откроет новую экспозицию «Южная Америка»
В Калининградской области с начала года по военной ипотеке купили 403 квартиры
За четыре года в МФЦ на пл. Победы в Калининграде оказали 700 тысяч услуг
В Калининграде и Гусеве задержали продавцов наркотиков
За неделю в Калининграде демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций
Силанов о Двухъярусном мосте: Сейчас его не сносят, не стоит раньше времени ломать копья
Закрытие движения на ул. Баграмяна продлили до 15 февраля 2019 года
На Сельме инспекторы ГИБДД и приставы задержали десять должников
Стелу на въезде в Калининград со стороны ул. Невского установят к маю
В Калининграде осудили постояльца гостиницы, который напал с ножом на соседа
Сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех пешеходов-нарушителей на ул. Багратиона
В Балтийске ликвидировали городскую администрацию и Совет депутатов
В Калининграде десять сотрудников полиции скрыли счета в банках и имущество
В Калининградской области на селе более 30 семей улучшили жилищные условия
Мэр Калининграда сообщил, что город не может набрать на работу дворников
Калининградская драма приглашает в бэби-театр!