В Калининграде осудили постояльца гостиницы, который напал с ножом на соседа
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В Калининграде осудили постояльца гостиницы, который напал с ножом на соседа. Об этом сообащет пресс-служба Центрального районного суда.
Инцидент произошел летом этого года. Злоумышленник три раза ударил ножом своего соседа, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.