18 Дек. 15:46 2018-12-18T15:46:56+03:00

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В Калининграде осудили постояльца гостиницы, который напал с ножом на соседа. Об этом сообащет пресс-служба Центрального районного суда.

Инцидент произошел летом этого года. Злоумышленник три раза ударил ножом своего соседа, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.