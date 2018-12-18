Стелу на въезде в Калининград со стороны ул. Невского установят к маю

18 Дек. 15:49 2018-12-18T16:30:23+03:00

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В Калининграде продолжается IV подэтап работ на Северном обходе. Рабочие реконструируют развязку на пересечении с трассой на Зеленоградск.

Ранее на въезде в город со стороны ул. Невского, неподалеку от мототрассы, была демонтирована и разобрана стела с надписью «Калининград».

- Сейчас определяем место, где установить эту стелу. Поставим ее ближе к маю на въезде в Калининград, с правой стороны. Там же где была, но чуть в стороне, - сказал представитель подрядчика.

Вице-премьер правительства области Александр Рольбинов отметил, что саму стелу менять не будут.

- Речь идет о том, чтобы восстановить то, что было и просто перенести стелу. К сожалению, конструктивно это сделать достаточно сложно. Потому что многие вещи монолитные и очень объемные. Один кубик, условно говоря, весит больше 10 тонн. Все это сложно, - сказал Александр Рольбинов.