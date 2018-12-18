На Сельме инспекторы ГИБДД и приставы задержали десять должников

18 Дек. 15:56 2018-12-18T15:58:24+03:00

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В Калининграде прошел совместный рейд ГИБДД и приставов по выявлению должников.

На улице Елизаветинской за пять часов работы были проверены десятки водителей по специальной базе ССП и выявлены должники.

- В общей сложности к ответственности, а именно к взысканию долгов было привлечено 10 человек, которые имели долги, как перед государством, так и перед другими гражданами. Основная часть нарушителей были привлечены за не уплаченные налоги, один из них не платил алименты своей уже бывшей семье. Суммы долга, которые не уплатили нарушители, варьировалась от 18 до 200 тысяч рублей, - отметили в группе пропаганды регионального управления ГИБДД.