Силанов о Двухъярусном мосте: Сейчас его не сносят, не стоит раньше времени ломать копья

18 Дек. 16:03 2018-12-18T16:03:26+03:00

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Во вторник 18 декабря после оперативного совещания мэр Калининграда Алексей Силанов прокомментировал ситуацию с предстоящим сносом Двухъярусного моста.

- Здесь, на мой взгляд, не нужно бросаться из крайности в крайность, - заметил мэр. - Когда случится чрезвычайное происшествие, за негодование буду я отвечать статьями уголовно-процессуального кодекса, поэтому можно негодовать, а администрация города как орган местного самоуправления несет сегодня ответственность за жизнь и безопасность проживающих на территории муниципалитета и приехавших к нам в гости. Если сегодня конструктивы моста находятся в неудовлетворительном состоянии, то, наверное, надо понимать все вытекающие отсюда последствия и ответственность.

Что касается вопроса о сносе моста, то Силанов попросил жителей не беспокоиться раньше времени.

- Сегодня его не сносят, так как другой не построен. Когда будет реализован проект по строительству моста, тогда к этому вопросу вернемся. Не стоит сейчас ломать копья, - добавил глава города.