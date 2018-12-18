За неделю в Калининграде демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций

18 Дек. 16:20 2018-12-18T16:21:09+03:00

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За неделю с улиц Калининграда демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций, 151 табличку и объявление.

Кроме этого, власти направили предписания на демонтаж незаконных рекламных конструкций, размещенных на улицах Багратиона, Невского, Черниговской, Озерной, Полтавской, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии Калининграда напоминают, что чообщить о незаконной рекламе может любой человек, которому небезразлично, как выглядит наш город. Электронная почта отдела рекламы КАиС: reklama@klgd.ru. На этот адрес следует направлять фотофиксацию незаконной рекламы и описание места расположения конструкции. Специалисты отдела рекламы незамедлительно примут меры в соответствии с действующим законодательством.