В Калининграде и Гусеве задержали продавцов наркотиков

18 Дек. 16:25 2018-12-18T16:26:20+03:00

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Калининградские полицейские провели ряд задержаний подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В областном центре задержали 34-летнюю калининградку по подозрению в незаконном сбыте дезоморфина. Злоумышленница арестована и помещена в следственный изолятор.

За аналогичное преступление на улице Советская в Гусеве во время сбыта наркотиков задержали 18-летнего подозреваемого. Во время проведения обыска у него нашли 2,6 гр. марихуаны.

По всем фактам сбыта наркотиков возбуждены уголовные дела.