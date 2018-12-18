В Калининграде и Гусеве задержали продавцов наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградские полицейские провели ряд задержаний подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В областном центре задержали 34-летнюю калининградку по подозрению в незаконном сбыте дезоморфина. Злоумышленница арестована и помещена в следственный изолятор.
За аналогичное преступление на улице Советская в Гусеве во время сбыта наркотиков задержали 18-летнего подозреваемого. Во время проведения обыска у него нашли 2,6 гр. марихуаны.
По всем фактам сбыта наркотиков возбуждены уголовные дела.