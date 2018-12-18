За четыре года в МФЦ на пл. Победы в Калининграде оказали 700 тысяч услуг
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Многофункциональному центру на площади Победы в Калининграде исполнилось четыре года. За это время в центре было оказано свыше 700 тысяч услуг, сообщает пресс-служба городской администрации. Из них порядка 590 тыс. государственных и 120 тыс. муниципальных услуг.
За это время было обработано более 196 тыс. обращений граждан и юридических лиц, направленных в адрес администрации Калининграда.
Ежедневно в МФЦ Калининграда, который предоставляет 274 государственных и муниципальных услуг, обращаются более 1200 человек.
Всего с момента открытия порядка 1 млн. 150 тыс. заявителей обратились в этот многофункциональный центр.