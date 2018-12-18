За четыре года в МФЦ на пл. Победы в Калининграде оказали 700 тысяч услуг

18 Дек. 16:33 2018-12-18T16:35:09+03:00

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Многофункциональному центру на площади Победы в Калининграде исполнилось четыре года. За это время в центре было оказано свыше 700 тысяч услуг, сообщает пресс-служба городской администрации. Из них порядка 590 тыс. государственных и 120 тыс. муниципальных услуг.

За это время было обработано более 196 тыс. обращений граждан и юридических лиц, направленных в адрес администрации Калининграда.

Ежедневно в МФЦ Калининграда, который предоставляет 274 государственных и муниципальных услуг, обращаются более 1200 человек.

Всего с момента открытия порядка 1 млн. 150 тыс. заявителей обратились в этот многофункциональный центр.