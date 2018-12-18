В Калининградской области с начала года по военной ипотеке купили 403 квартиры

18 Дек. 16:43 2018-12-18T16:43:52+03:00

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В этом году в Калининградской области по военной ипотеке служащие Балтфлота купили 403 помещений, каждая десятая квартира куплена в новостройках. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Также в регионе было 44 сделки в строящихся домах, а также приобретено 31 жилой дом с земельным участком.

- При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 62,8 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 53,3 тысяч рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 64,4 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 48,9 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ЗВО.

Всего за время функционирования военной ипотеке военнослужащие купили 6 115 жилых помещений.