2018-12-18T17:22:55+03:00
Общество

Калининградский зоопарк откроет новую экспозицию «Южная Америка»

Учреждение потратит грантовые средства
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Стали известны результаты конкурса программы «Приграничное сотрудничество «Литва-Россия». Помимо Калининградского зоопарка участниками трехстороннего проекта-победителя стали Морской музей Литвы из Клайпеды и наш музей «Фридландские ворота».

Общая сумма гранта составила 1 млн евро – средства распределят между участниками проекта.

Калининградский зоопарк планирует капитально отремонтировать исторический фонтан и реконструировать вольер копытных, создав экспозицию «Южная Америка». Как рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, там совместно будут проживать тапиры, гуанако, патагонские мары, капибары и другие животные этой географической зоны.

Морской музей Литвы проведет реставрацию и адаптацию части помещений и фасадов форта Неринга (форт на Куршской косе, где располагается часть Морского музея).

Музей «Фридландские ворота» отремонтирует исторический фасад и установит уличное освещение на своей территории.

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