Калининградский зоопарк откроет новую экспозицию «Южная Америка»
Стали известны результаты конкурса программы «Приграничное сотрудничество «Литва-Россия». Помимо Калининградского зоопарка участниками трехстороннего проекта-победителя стали Морской музей Литвы из Клайпеды и наш музей «Фридландские ворота».
Общая сумма гранта составила 1 млн евро – средства распределят между участниками проекта.
Калининградский зоопарк планирует капитально отремонтировать исторический фонтан и реконструировать вольер копытных, создав экспозицию «Южная Америка». Как рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, там совместно будут проживать тапиры, гуанако, патагонские мары, капибары и другие животные этой географической зоны.
Морской музей Литвы проведет реставрацию и адаптацию части помещений и фасадов форта Неринга (форт на Куршской косе, где располагается часть Морского музея).
Музей «Фридландские ворота» отремонтирует исторический фасад и установит уличное освещение на своей территории.