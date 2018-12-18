Калининградский зоопарк откроет новую экспозицию «Южная Америка»

18 Дек. 17:22 2018-12-18T17:22:55+03:00

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Стали известны результаты конкурса программы «Приграничное сотрудничество «Литва-Россия». Помимо Калининградского зоопарка участниками трехстороннего проекта-победителя стали Морской музей Литвы из Клайпеды и наш музей «Фридландские ворота».

Общая сумма гранта составила 1 млн евро – средства распределят между участниками проекта.

Калининградский зоопарк планирует капитально отремонтировать исторический фонтан и реконструировать вольер копытных, создав экспозицию «Южная Америка». Как рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, там совместно будут проживать тапиры, гуанако, патагонские мары, капибары и другие животные этой географической зоны.

Морской музей Литвы проведет реставрацию и адаптацию части помещений и фасадов форта Неринга (форт на Куршской косе, где располагается часть Морского музея).

Музей «Фридландские ворота» отремонтирует исторический фасад и установит уличное освещение на своей территории.