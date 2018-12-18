За неуплату штрафов в Калининграде за день арестовали 25 человек

18 Дек. 17:53 2018-12-18T17:53:02+03:00

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В понедельник в Калининградской области прошли 11рейдов по поиску жителей региона, которые уклоняются от уплаты административных штрафов.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, в течение дня сотрудники правоохранительных органов задержали 25 должников, которые в дальнейшем получили от 1 до 15 суток административного ареста. По 17 материалам были назначены обязательные работы по 20 часов каждому, по 5 материалам наложен штраф на общую сумму 5 тысяч рублей.

Калининградская полиция призывает жителей региона не допускать административных правонарушений. В случае привлечения к административной ответственности и назначении штрафа - своевременно уплачивать его во избежание более строгой ответственности.