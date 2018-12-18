2018-12-18T18:31:46+03:00
Общество

Александр Ярошук отказался покупать квартиру 500-тысячному жителю Калининграда

По его словам, это должен сделать Алексей Силанов
Иван МАРКОВ
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Александр ЯрошукАлександр ЯрошукФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 17 декабря бывшего мэра Калининграда и сегодняшнего депутата Госдумы Александра Ярошука журналисты спросили, собирается ли он выполнять обещание подарить квартиру 500-тысячному жителю Калининграда.

- Да, конечно, обещал, - ответил Ярошук. – Но я сейчас не мэр, конечно, но я надеюсь, что Алексей Николаевич это исполнит.

- А как он это исполнит, если лишних денег нет в бюджете? – переспросили журналисты.

- Найдут, господи помилуй! – ответил Ярошук. – Когда человек хочет, он всегда найдет. Мы как-то находили деньги на решение вопросов, и он найдет. Он человек с большим опытом, ну реально. Он в муниципалитете сколько проработал, у меня заместителем сколько проработал. Он все знает. Тем более, для него это тоже очень большая радость будет, когда в Калининграде 500-тысячный житель появится.

Далее Ярошук добавил, что в Калининграде, на самом деле уже «далеко за 600 тысяч человек живет», но официальный порог еще не пройден.

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