2018-12-18T18:34:31+03:00
Общество

Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта

Виктор Сергеев
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..Фото: zelenogradsk.com
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Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Проект расширения деревни стал возможным после получения администрацией приморского муниципалитета гранта в рамках программы приграничного сотрудничества «Литва-Россия 2014-2020».

- Проект, созданный совместно с самоуправлением Скуодасского района Литовской Республики стал одним из победителей и вошел в 12 лучших проектов. В рамках проекта планируется расширение деревни викингов «Кауп» в поселке Романово, а также создание схожего поселения на территории Литовской Республики, - сообщили в администрации Зеленоградска.

Помимо этого, предусмотрено создание совместного мобильного приложения с туристическими объектами и объектами культурного наследия. В приложение планируется добавить возможность прохождения квеста по вышеуказанным местам и всевозможные туристические маршруты.

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