Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта
Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.
Проект расширения деревни стал возможным после получения администрацией приморского муниципалитета гранта в рамках программы приграничного сотрудничества «Литва-Россия 2014-2020».
- Проект, созданный совместно с самоуправлением Скуодасского района Литовской Республики стал одним из победителей и вошел в 12 лучших проектов. В рамках проекта планируется расширение деревни викингов «Кауп» в поселке Романово, а также создание схожего поселения на территории Литовской Республики, - сообщили в администрации Зеленоградска.
Помимо этого, предусмотрено создание совместного мобильного приложения с туристическими объектами и объектами культурного наследия. В приложение планируется добавить возможность прохождения квеста по вышеуказанным местам и всевозможные туристические маршруты.